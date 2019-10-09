Чемпионку России по кикбоксингу после её гибели обокрала подруга

Мать погибшей в августе на сборах в Крыму чемпионки России по кикбоксингу Фатимы Жагуповой обратилась в полицию с заявлением о краже. Согласно заявлению, Юлия Ельская, подруга и напарница Жагуповой по сборной России по кикбоксингу, украла личные вещи Жагуповой из её квартиры в Москве.



«Чемпионку России после её гибели обокрала подруга — об этом в полицию заявила мама погибшей Фатимы Жагуповой. Женщина обвинила в краже Юлию Ельскую. Фатима и Юлия вместе выступали за сборную России по кикбоксингу. Фатима утонула в августе на сборах в Крыму. Она спасала напарницу, которая купалась в сильный шторм. Стихия погубила обеих спортсменок. Из квартиры Фатимы в Москве пропали костюмы, часы и другие вещи», — сообщает паблик Mash.