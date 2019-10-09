А. Емельяненко: Кокляев хочет помирить меня с Фёдором? Сюда вообще не надо лезть

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заявление Михаила Кокляева о том, что он хочет помирить Александра с братом — Фёдором Емельяненко.
«Кокляев сказал, что хочет помирить нас с братом? Глупости. Сюда вообще лезть не надо. У меня нет никакого конфликта с братом Фёдором. Я набрал ему год назад. Мы поговорили по телефону. Я у него спросил, есть ли у него ко мне какие-то вопросы. Он ответил: «Нет, всё нормально, я не обижаюсь. А ты что, обижаешься?» Я сказал, что нет.
Фёдор сказал, что нам надо увидеться и поговорить. Я попросил его, как он будет свободен, пусть наберёт. Я на него не обижаюсь, и он на меня тоже. Но Федя не перезвонил ввиду того, что сильно занят. А я и не тревожу», — приводит слова Александра Емельяненко Sport24.
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев проведут поединок по правилам бокса 29 ноября в Москве. Спортсменов ждёт четыре раунда по три минуты.
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