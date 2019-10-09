Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

А. Емельяненко: Кокляев хочет помирить меня с Фёдором? Сюда вообще не надо лезть

А. Емельяненко: Кокляев хочет помирить меня с Фёдором? Сюда вообще не надо лезть
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заявление Михаила Кокляева о том, что он хочет помирить Александра с братом — Фёдором Емельяненко.

«Кокляев сказал, что хочет помирить нас с братом? Глупости. Сюда вообще лезть не надо. У меня нет никакого конфликта с братом Фёдором. Я набрал ему год назад. Мы поговорили по телефону. Я у него спросил, есть ли у него ко мне какие-то вопросы. Он ответил: «Нет, всё нормально, я не обижаюсь. А ты что, обижаешься?» Я сказал, что нет.

Фёдор сказал, что нам надо увидеться и поговорить. Я попросил его, как он будет свободен, пусть наберёт. Я на него не обижаюсь, и он на меня тоже. Но Федя не перезвонил ввиду того, что сильно занят. А я и не тревожу», — приводит слова Александра Емельяненко Sport24.

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев проведут поединок по правилам бокса 29 ноября в Москве. Спортсменов ждёт четыре раунда по три минуты.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019