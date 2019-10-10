Фьюри — о рестлере Строумэне: кто хочет увидеть, как я раздавлю этого бомжа?

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри намекнул на продолжение истории с рестлером Брауном Строумэном. Ранее бойцы устроили потасовку во время рестлинг-шоу.
«Кто хочет увидеть, как я раздавлю этого бомжа?», — написал в своём «инстаграме» Тайсон Фьюри, опубликовав фото с дуэлей взглядов с Брауном Строумэном.
Напомним, бойцы повздорили во время рестлинг-шоу SmackDown в Лос-Анджелесе (США) 4 октября. Фьюри сидел в первых рядах на шоу, организуемом WWE, и у него возник конфликт со Строуменом. Во время боя Строумэн раскидал соперников и подошёл к Фьюри, показав тому кулаки. После этого один из соперников Строумэна атаковал его. Закончилось всё тем, что Строумэн ударил обидчика о стол, за котором сидел Фьюри.
Организаторы WWE пригласили Фьюри на шоу 7 октября, где Фьюри и Троумэн устроили дуэль взглядов. Во время диалога Фьюри толкнул оппонента, из-за чего началась потасовка, которую пытались остановить охранники и другие рестлеры.
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