Ян вызвал на бой первого номера рейтинга UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян вызвал на бой Марлона Мораеса. Ян отметил, что такой поединок мог бы получиться очень интересным. Марлон Мораес является первым номером рейтинга UFC в легчайшем весе.
«Пока старики ищут себе лёгкий путь ухода на пенсию и не могут определиться, с кем им драться выгоднее, Марлон, давай сделаем это — будет хороший бой. Он является номером один в рейтингах UFC. Я хочу быть там. Как считаете, интересен такой бой всем?» — написал в своём «инстаграме» Пётр Ян.
На счету Яна 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед. В рамках UFC он провёл пять боёв, не проиграв ни разу.
Марлон Мораес в последнем бою проиграл нокаутом чемпиону Генри Сехудо.
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