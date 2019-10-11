Альварес намекнул, что ему не нужен объединительный бой с Андраде

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес поделился мыслями о возможном объединительном бое с чемпионом мира по версии WBO Деметриусом Андраде. По его словам, американец не дрался с топ-соперниками, а потому, такая встреча не вызывает у него интереса.
«Он дрался ни с кем. Он дрался с неизвестными соперниками. К тому же, он очень скучный боксёр. Возможно, он и хорош, но он скучен. Потом меня обвиняют в том, что поединки с моим участием скучные. Мне нравятся встречи, где много действий, когда зритель может насладиться происходящим. Это очень важно для меня. Кроме всего прочего, Андраде не является для меня серьёзным вызовом», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Напомним, ближайшую встречу Канело проведёт с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым.
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