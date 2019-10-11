Сигал: я не вправе давать советы Нурмагомедову
Известный американский актёр и мастер единоборств Стивен Сигал поделился мнением о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. По его словам, он не вправе давать советы Хабибу, так как не является его тренером.
«Я не вправе давать советы Хабибу. Он выдающийся боец и превосходен в борьбе. Но он не является моим учеником. Был бы он подопечным, я бы дал ему совет. А так — я даже не встречался с ним. Но я думаю, что он великий», — приводит слова Сигала RT на русском.
Напомним, сегодня, 11 октября, Стивен Сигал провёл встречу с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. По словам последнего, он не только познакомился с прославленным американцем, но и принял участие в совместной с ним тренировке.
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