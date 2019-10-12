Усик: Уайлдер — самый простой соперник

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.
«Сложнее всего было бы драться с Тайсоном Фьюри. Деонтей Уайлдер? Он самый простой соперник. Я хочу боя с ним, потому что у него есть пояс чемпиона. Но в любом случае для него это будет пожелание спокойной ночи», — приводит слова Александра Усика BoxingScene.
Усик дебютирует в тяжёлом весе 12 октября. Его соперником станет американец Чазз Уизерспун.
32-летний Усик провёл 16 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и три поражения в 41 поединке.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию дебюта украинца Александра Усика в супертяжёлом весе. Ориентировочное начало боя Александра Усика и Чазза Уизерспуна — 6:00 по московскому времени.
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