Усик: Уайлдер — самый простой соперник

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.



«Сложнее всего было бы драться с Тайсоном Фьюри. Деонтей Уайлдер? Он самый простой соперник. Я хочу боя с ним, потому что у него есть пояс чемпиона. Но в любом случае для него это будет пожелание спокойной ночи», — приводит слова Александра Усика BoxingScene.



Усик дебютирует в тяжёлом весе 12 октября. Его соперником станет американец Чазз Уизерспун.



32-летний Усик провёл 16 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и три поражения в 41 поединке.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию дебюта украинца Александра Усика в супертяжёлом весе. Ориентировочное начало боя Александра Усика и Чазза Уизерспуна — 6:00 по московскому времени.

Дебют великолепного украинца в «королевском» дивизионе. Усик — Уизерспун. LIVE Александра заждались в супертяжёлом весе. Всё случится уже в эти выходные!