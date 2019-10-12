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В контракте на бой Ковалёв — Альварес нет пункта о реванше

В контракте на бой Ковалёв — Альварес нет пункта о реванше
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Эгис Климас рассказал, что в контракте на бой его подопечного с чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом нет пункта о реванше.

«В контракте на этот бой нет пункта о реванше, ни с одной, ни с другой стороны. Думаю, что Ковалёв победит. Этот поединок пройдёт как шахматная партия. Альварес пойдёт работать в ближний бой, а у Ковалёва будет задача не допускать его джебом. Посмотрим, у кого будет лучше джеб, а у кого работа по корпусу», — рассказал функционер в интервью, размещённом на YouTube-канале VideoBoxing.

Напомним, встреча Сергея Ковалёва с Саулем Альваресом состоится 2 ноября. Поединок пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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