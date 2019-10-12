Третья допинг-проба Спонга оказалась чистой

Нидерландский боксёр супертяжёлого веса Тайрон Спонг сообщил, что третья допинг-проба, взятая у него в преддверии поединка с Александром Усиком, дала отрицательный результат.
«Только что получил письмо от ВАДА с результатами третьего забора мочи, который был взят 2 октября. Анализ отрицателен на все запрещённые вещества. Как я и говорил, я чистый боец и предыдущие результаты были манипуляцией. Кто за это ответственен? Жаль, что у меня украли возможность. Команда Усика знала, что я несу для Александра большие риски и могу потрясти его, им нужен был путь для отступления. Но я готов сесть в самолёт и прилететь на бой», — написал Спонг на своей официальной странице в «Инстаграме».
Напомним, вместо Спонга на бой с Александром Усиком выйдет Чезз Уизерспун. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Усик — Уизерспун.
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