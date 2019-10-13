Россиянин Екимов потерпел первое поражение в карьере и упустил титул WBO
В Риге прошел вечер бокса, одним из главных боёв которого стал поединок россиянина Сергея Екимова и латвийца Рикардса Болотникса.
Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Болотникс — 120:108, 119:109, 120:108. Рикардс вместе с победой завоевал титул WBO Intercontinental в полутяжёлом весе.
Для 33-летнего Екимова это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее россиянин выиграл все 18 поединков, 9 из которых нокаутом. Болотникс одержал 15-ю победу (5 — нокаутом) при пяти поражениях и одной ничьей.
Екимов является чемпионом СНГ и славянских стран по версии WBC. В мире бокса Сергей известен также по прозвищу «Классик».
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