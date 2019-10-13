Усик: готов к поединку с Джошуа, Руисом или Уайлдером

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поделился впечатлениями от дебютного боя в супертяжёлом весе, в котором он победил Чезза Уизерспуна, а также рассказал о готовности провести поединки с топ-боксёрами хэвивейта.
«Я очень доволен. Очень ждал дебюта в супертяжёлом весе. Были проблемы в том, что поменялся противник. Я немного переживал из-за этого, хотя и не говорил об этом. Я немного понервничал, но собрался, помолился и Бог помог мне. Разница между дивизионами? Есть некоторая, но я и раньше боксировал в супертяжёлом весе. Но разница, конечно, есть.
Мне надо было боксировать. План состоял в том, чтобы не делать это нагло. Нужно было ждать подходящего момента для досрочной победы. Показал ли бой с Уизерспуном, что я готов к Джошуа, Руису или Уайлдеру? Не знаю, показал ли, но я готов к поединкам с ними. Я благодарю всех и боксирую для каждого», — сказал Усик в интервью после боя, размещённом на канале DAZN в YouTube.
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