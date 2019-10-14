«В критическом состоянии». Новые данные о состоянии американского боксёра

DiBella Entertainment сообщил о состоянии боксёра Патрика Дэя, который впал в кому после нокаута в бою с Чарльзом Конвеллом за региональный титул по версии USBA.
«Патрик Дэй получил травму головного мозга во время боя в субботу вечером. Его срочно отправили в больницу, где ему сделали неотложную операцию. По состоянию на вечер воскресенья Патрик находится в коме в крайне критическом состоянии. От имени команды Патрика мы ценим поддержку, молитвы и предложения помощи со всех уголков боксёрского сообщества.
Обновления будут предоставляться по мере изменения обстоятельств. Тем временем мы просим, чтобы в это трудное время уважалась конфиденциальность Патрика и его семьи», — говорится в сообщении на сайте DiBella Entertainment.
Напомним, Конвелл доминировал на протяжении всей встречи и отправлял соперника в нокдаун в четвёртом и восьмом раундах. В десятой трёхминутке Чарльз донёс до цели ещё одну атаку, пробив Дэю точно в челюсть. Тот оказался в глубоком нокауте, и рефери даже не стал открывать счёт, сразу же вызвав на ринг медиков. Патрик пребывал в бессознательном состоянии, и его вынесли с ринга на носилках.
- 14 октября 2019
-
05:18
-
00:49
-
00:00
- 13 октября 2019
-
22:52
-
21:56
-
20:00
-
18:38
-
18:28
-
16:41
-
15:59
-
14:45
-
13:54
-
12:58
-
11:59
-
11:19
-
10:40
-
09:28
-
07:37
-
07:23
-
03:26
-
02:45
-
01:09
- 12 октября 2019
-
23:37
-
22:34
-
22:16
-
20:56
-
19:22
-
18:18
-
17:32
-
16:31
-
15:05
-
14:44
-
13:36
-
12:21
-
12:03