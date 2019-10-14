Президент UFC рассказал о ближайших планах по Нурмагомедову

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, к каким соперникам в ближайшее время стоит готовиться Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории. По словам Уайта, в ближайшее время будет организован поединок Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, после чего не исключён второй бой Хабиба с Конором Макгрегором.
«Сейчас надо устроить поединок Хабиба и Тони Фергюсона. Конор? Он входит в тройку лучших бойцов мира. Сейчас он невероятно сосредоточен на возможном матче-реванше с Хабибом», — приводит слова Уайта TMZ.
Последний поединок Нурмагомедов провёл 7 сентября, когда на турнире UFC в Абу-Даби победил американского бойца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил чемпионский титул организации в лёгком весе.
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