Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Белорусскую красавицу нокаутировали на турнире по MMA в Японии

Белорусскую красавицу нокаутировали на турнире по
Белорусскую красавицу нокаутировали на турнире по MMA в Японии
Бокс/ММА / ММА 0

Трёхкратная чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Вандарьева из Беларуси проиграла американке Джанет Тодд на турнире One FC в Токио. Во втором раунде 28-летняя Вандарьева пропустила удар ногой в голову, после чего не смогла продолжить поединок. Видео опубликовали в официальном «твиттере» One FC.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

После боя Вандарьева опубликовала пост в своём «инстаграме», прикрепив текст к афише поединка.

«Сегодня я проиграла! Знала же, что с американкой нельзя раскрываться, но в итоге словила хай-кик. Даже не знаю пока, расстроилась ли я сильно…

Откровенно говоря, после всего пережитого в Японии в плане организации и допуска к бою внутри одно облегчение, что лечу наконец-то домой, что всё закончилось. Спасибо моей сопернице за бой, я знаю, это сделает меня сильнее! Мне, наверное, нужен был этот пинок. Всем спасибо за поддержку, я это ценю… очень. Ну а я иду дальше», — написала она.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Красавица из UFC проведёт бой через 4 месяца после рождения ребенка
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019