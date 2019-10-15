Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Менеджер Нурмагомедова предстанет перед судом по обвинению в двух нападениях

Менеджер Нурмагомедова предстанет перед судом по обвинению в двух нападениях
Бокс/ММА / ММА 0

Али Абдель-Азиз, менеджер дейтвующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обвиняется в двух эпизодах нападения, которые он совершил в этом году в Лас-Вегасе, сообщает MMA Fighting.

В прошлую пятницу, 11 октября, Абдель-Азиз ударил менеджера Энтони Петтиса Абрахама Каву. Инцидент произошел на турнире PFL 7.

Кава сообщил полицейским, что Абдель-Азиз подошел, чтобы поговорить, но вместо этого ударил его кулаком по правой стороне лица. В отчёте полиции сказано, что есть фотографии травм Кавы.

Кроме того, окружной суд Лас-Вегаса принял решение повторно рассмотреть инцидент, который случился семь месяцев назад, когда Абдель-Азиз в сопровождении Камару Усмана напал на Колби Ковингтона в отеле.

Первое судебное заседание состоится 25 ноября.

Появилось видео избиения Мирзаева, предположительно за неуважение к Хабибу
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019