Менеджер Нурмагомедова предстанет перед судом по обвинению в двух нападениях

Али Абдель-Азиз, менеджер дейтвующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обвиняется в двух эпизодах нападения, которые он совершил в этом году в Лас-Вегасе, сообщает MMA Fighting.

В прошлую пятницу, 11 октября, Абдель-Азиз ударил менеджера Энтони Петтиса Абрахама Каву. Инцидент произошел на турнире PFL 7.

Кава сообщил полицейским, что Абдель-Азиз подошел, чтобы поговорить, но вместо этого ударил его кулаком по правой стороне лица. В отчёте полиции сказано, что есть фотографии травм Кавы.

Кроме того, окружной суд Лас-Вегаса принял решение повторно рассмотреть инцидент, который случился семь месяцев назад, когда Абдель-Азиз в сопровождении Камару Усмана напал на Колби Ковингтона в отеле.

Первое судебное заседание состоится 25 ноября.

