Появилось видео избиения Мирзаева, предположительно за неуважение к Хабибу

Появились подробности инцидента с избиением чемпиона мира по боевому самбо и бойца ММА Расула Мирзаева. В 2016 году на Мирзаева было совершено нападение в его квартире в Москве.

Как утверждает телеграм-канал Mash, Мирзаев перед этим ввязался в словесную перепалку с группой молодых людей в московском ночном клубе. Там же находился Артём Лобов, друг ирландского бойца UFC Конора Макгрегора. Молодые люди начали обвинять Лобова в том, что Макгрегор трусит выйти на поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Мирзаев вступился за Лобова, конфликт перерос в потасовку.

По информации источника, среди участников драки оказались и родственники Хабиба. Позднее именно эти люди ворвались в квартиру Мирзаева. На появившемся в Сети видео Мирзаев лежит на полу в крови с сильно разбитым лицом, а окружающие его молодые люди требуют извиниться. Мирзаев приносит извинения, пока его бьют по ногам и голове.

Осторожно, жёсткий контент! Видео, доступное в телеграм-канале Mash, содержит мат и насилие.