В Top Rank подтвердили бой Кроуфорда с Каваляускасом

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО) проведёт следующий поединок 14 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Rank. Его соперником станет литовский боксёр Эгидиус Каваляускас (21-0-1, 17 КО). Этот бой пройдёт на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США).

Соответствующую информацию можно увидеть на официальной странице Top Rank в социальной сети.

Теренс Кроуфорд минувший поединок провёл 20 апреля 2019 года, когда досрочно справился с Амиром Ханом. Что касается Каваляускаса, то литовец предыдущий бой свёл к ничьей, тогда его соперником был Рэй Робинсон.

Для Кроуфорда бой с Эгидиусом станет третьей защитой титула в полусреднем весе. В андеркарде этого боя встретятся чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Ричард Комми и Теофимо Лопес.