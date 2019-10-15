Бетербиев: знаю, что я хорош, но Гвоздик очень хорош

Чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев отдал должное ближайшему сопернику — чемпиону мира по версии WBC Александру Гвоздику. Также россиянин рассказал, что планирует делать после боя с украинцем.
«Знаю, что я хорош, но Гвоздик очень хорош. В противном случае он бы не стал чемпионом мира. В той же степени хороши и другие чемпионы — Дмитрий Бивол и Сергей Ковалёв. Моя следующая цель — подраться с другим чемпионом. После этого смогу называть себя лучшим чемпионом в полутяжёлом весе. Но этот день ещё не настал. У меня много целей, но пока я сфокусирован на поединке с Гвоздиком», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.
Бой Артур Бетербиев — Александр Гвоздик пройдёт ранним утром 19 октября мск в Филадельфии. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Гвоздик.
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