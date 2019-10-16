Уайлдер объяснил, почему ему интереснее подраться с Руисом, чем с Джошуа

Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал предстоящий матч-реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа. Руис и Джошуа проведут бой в Саудовской Аравии 7 декабря.
«Мой бой с Руисом был бы даже круче. Они устроят большой бой, кто бы ни победил. Но самый крутой бой для меня — с Руисом. Он латиноамериканец, но родился в США, так что имеет отношение к обеим странам.
Здорово, что он стал первым мексиканцем, ставшим чемпионом в тяжёлом весе. У них никогда не было таких боксёров. О нём никто не знал, но теперь знают многие. Так что мой бой с ним — это круче, чем если бы я сразился с Джошуа», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в Нью-Йорке и завоевал чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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