«Надо было вырезать это дерьмо». Уайлдер резко ответил на реплику Фьюри
Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал реплику Тайсона Фьюри, бывшего обладателя поясов, который в ходе турнира по рестлингу назвал себя чемпионом мира в тяжёлом весе.
«Я видел Тайсона на WWE. Было смешно слушать, как он назвал себя чемпионом мира в тяжёлом весе. Надо было вырезать это дерьмо. Тайсон, ты больше не чемпион в тяжёлом весе. Ты всего лишь входишь в топ-10.
Он рассуждает о линейном чемпионстве, но всё это ничего не значит. Можно говорить, что ты чемпион, но это какой-то невидимый пояс», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
Уайлдер и Фьюри провели поединок в декабре 2018 года. Бой завершился вничью, хотя Фьюри в ходе 12-раундового поединка дважды побывал в нокдауне.
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