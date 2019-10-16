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Бой Головкина с Шереметой может пройти в конце февраля в Чикаго

Бой Головкина с Шереметой может пройти в конце февраля в Чикаго
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина Эдди Хирн сообщил, что бой его клиента с польским боксёром Камилом Шереметой может состоятся 29 февраля в Чикаго на Wintrust Arena.

«29 февраля – дата, на которую мы рассчитываем. У нас есть вариант с ареной. Провести бой в Чикаго было бы отлично. Шеремета поляк, а в этом городе проживает много его соотечественников. Поэтому Чикаго – то место, которое мы определённо поддерживаем», – приводит слова Хирна ESPN.

6 октября Головкин одержал победу над представителем Украины Сергеем Деревянченко в бою за титул IBF в лёгком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден». Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.

На счету 37-летнего Головкина 42 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 40 побед и потерпел одно поражение, а ещё один бой завершился вничью.

Хирн: думаю, Головкину придётся провести бой с Шереметой
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