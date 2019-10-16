Ковалёв: меня никогда не останавливали удары по корпусу, Уорд бил ниже пояса

Чемпион WBO в полутяжелом весе российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал мнение, что испытывает проблемы, когда пропускает удары по корпусу.
«Послушайте, почему все думают, что у меня проблема с пропуском ударов по корпусу? Почему? Меня они никогда не останавливали. Даже не знаю откуда взялись подобные мнения. После второго поединка с Уордом? Там не было пробития в корпус с его стороны. Это был удар ниже пояса. Послушайте, 2 ноября у меня будет бой, и посмотрим, что произойдет", — приводит слова Ковалёва BoxingScene.
Российский боксёр проведёт бой с Канело 2 ноября в Лас-Вегасе. На счету 29-летнего мексиканца 52 победы (35 из них — нокаутом), две ничьи и одно поражение. В ростере Ковалёва 34 победы (29 из них — нокаутом), одна ничья и три поражения.
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