Бетербиев: не могу выйти на бой, думая о том, как победил Гвоздика 10 лет назад

Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев в очередной раз подчеркнул, что не придаёт значения факту победы над Александром Гвоздиком во время любительской карьеры.

«Прошлое остаётся в прошлом. Это случилось много лет назад. Сейчас он другой боец, с тех пор прошло десять лет. Теперь это совершенно другая история. Не могу выходить на бой и думать, что это случится снова лишь из-за того, что я побеждал Гвоздика десять лет назад», — приводит слова российского боксёра BoxingScene.

Напомним, ранним утром 19 октября мск Артур Бетербиев проведёт объединительный поединок с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Гвоздик.