Отец Нурмагомедова рассказал, что Хабиб вынужден передвигаться с охраной

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его сын вынужден передвигаться в общественных местах только с охраной.
«Очень тяжёло передвигаться в общественных местах. Думаю, Хабибу ещё тяжелее. Мы двигаемся то вместе, то по разным турнирам и мероприятиям. У Хабиба прибавилось охраны. Популярность — такая вещь, когда ты должен вести себя не только, как хочешь ты, но и так, как хотят твои фанаты. Не можешь отказать ребенку, но и не можешь тренироваться в общем зале. Я всегда говорю: ты не можешь выбрать даже яблоки на рынке. Это уже то, чего ты лишил себя. Охрана всегда рядом. Это бывшие бойцы из залов, родственники и люди из службы безопасности, имеющие опыт работы», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.
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