Рокхолд близок к завершению карьеры

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд дал понять, что вероятнее всего больше не будет выступать в смешанных единоборствах.

«На данный момент у меня нет интереса к боям. Я не готов делать официальное заявление об уходе, так как не закрываю двери для возвращения, но очень может быть, что я больше никогда не буду драться», — приводит слова Рокхолда MMA Fighting.

Предыдущий бой Рокхолд провёл в июле 2019 года. Тогда он дебютировал в полутяжёлом весе и проиграл нокаутом Яну Блаховичу. После боя президент UFC Дэна Уайт объявил, что у Люка сломана челюсть и он бы хотел, чтобы тот завершил карьеру.

Отметим, что в предыдущих четырёх встречах Рокхолд проиграл трижды, причём все поражения были досрочными.