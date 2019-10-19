Рокхолд близок к завершению карьеры
Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд дал понять, что вероятнее всего больше не будет выступать в смешанных единоборствах.
«На данный момент у меня нет интереса к боям. Я не готов делать официальное заявление об уходе, так как не закрываю двери для возвращения, но очень может быть, что я больше никогда не буду драться», — приводит слова Рокхолда MMA Fighting.
Предыдущий бой Рокхолд провёл в июле 2019 года. Тогда он дебютировал в полутяжёлом весе и проиграл нокаутом Яну Блаховичу. После боя президент UFC Дэна Уайт объявил, что у Люка сломана челюсть и он бы хотел, чтобы тот завершил карьеру.
Отметим, что в предыдущих четырёх встречах Рокхолд проиграл трижды, причём все поражения были досрочными.
- 19 октября 2019
-
01:03
-
00:58
- 18 октября 2019
-
23:33
-
23:17
-
22:42
-
21:33
-
20:22
-
19:46
-
18:30
-
17:20
-
16:40
-
15:40
-
15:08
-
14:24
-
14:04
-
13:11
-
12:41
-
12:00
-
10:54
-
10:00
-
09:42
-
09:03
-
07:15
-
02:26
-
00:58
- 17 октября 2019
-
23:59
-
22:24
-
21:34
-
21:23
-
20:49
-
20:38
-
20:27
-
18:55
-
17:05
-
16:04
Партнерский контент