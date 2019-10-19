Цзю: Бетербиев — лучший российский боксёр на данный момент

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю поделился впечатлениями от победы Артура Бетербиева над Александром Гвоздиком в объединительном поединке полутяжёлого веса, подчеркнув, что на данный момент именно Артура можно назвать лучшим российским боксёром.
«Считаю, что до нокаута в поединке вёл Бетербиев. Посмотрим, как он выступит против Мэнга Фанлунга в начале следующего года. Бетербиев — лучший российский боксёр на данный момент.
Не знаю, с кем из соотечественников ему стоит подраться. Что касается Ковалёва, то у него скоро бой с Альваресом. Дай бог, чтобы Сергей выиграл у него. Тяжелый бой будет. Бивол тоже хороший боксёр. Мне повезло в моей жизни, что я ни разу против своих не выступал», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
Напомним, ранним утром 19 октября мск Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика и стал обладателем двух титулов — IBF и WBC.
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