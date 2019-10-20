Дэна Уайт намекнул, что хотел бы завершения карьеры Уайдмана

Президент UFC Дэна Уайт намерен пообщаться с экс-чемпионом организации в среднем весе Крисом Уайдманом. Последний ранним утром 19 октября мск провёл первую встречу в полутяжёлом весе, проиграв менее чем за две минуты Доминику Рейесу. Это поражение стало уже четвёртым досрочным для Криса в предыдущих пяти схватках. Даже невзирая на такую статистку, Уайдман пообещал вернуться сильнее. Но Дэна Уайт намекнул, что попытается склонить бойца к завершению карьеры.
«Его слова не звучали так, будто он собирается завершить карьеру. Мне определённо нужно с ним поговорить. Этот переход в полутяжёлый вес не прошёл для него хорошо. Возможно, он вернётся в средний вес или подумает над тем, чтобы повесить перчатки на гвоздь», — приводит слова функционера MMA Fighting.
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