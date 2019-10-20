Мехонцев: ничего такого, если два российских боксёра выйдут друг против друга

Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Егор Мехонцев поделился впечатлениями от победы Артура Бетербиева в объединительном поединке с Александром Гвоздиком, благодаря которой россиянин стал чемпионом мира сразу по двум версиям. По словам Мехонцева, Артуру не стоит затягивать с объединением титулов.
«До нокаута, думаю, вёл Бетербиев. Посмотрел карточки и увидел, что на карточках вёл Гвоздик. А мне казалось, что преимущество у Бетербиева. В первом раунде был нокдаун, мне показалось, а супервайзер сказал, что ничего не было. Но, видимо, там ничего не было. Первые три раунда можно отдать Гвоздику. Потом Бетербиев нашёл свою игру.
По поводу следующего соперника Бетербиев? Ковалёв и Бивол — русские и что? В спорте нет национальностей. Это же чистый спорт, в нём нет грязи. Тут сражаются атлеты, не зависимо от их стран. Это не Олимпийские игры, где стоишь на пьедестале, играет гимн и у тебя мурашки по коже. Здесь же боксёры бьются за призовые. Здесь же бойцы подписывают контракты, в которых стоят суммы. И бойцы стараются сделать так, чтобы сумма была больше. Не осуждаю их, это правильно, ведь у них тяжёлая работа. И если два российских боксёра выйдут против друг друга, то здесь нет ничего такого», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.
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