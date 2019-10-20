Руис: Джошуа перед реваншем испытывает больше давления

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе мексиканец Энди Руис убеждён, что победит британца Энтони Джошуа в бою-реванше.
«Он испытывает больше давления за результат, чем я. Когда я побью его в реванше, все узнают, что в прошлый раз это была не случайность. Мне нужно лишь дать волю рукам и выбрасывать комбинации. Бокс – моя жизнь. Это единственное, что я умею делать.
У каждого есть мечта, наша задача — исполнить её. С тяжёлой работой, преданностью и иногда жертвами всё возможно.
Все думали, что я ничего не смогу сделать и проиграю Джошуа. Но наличие у меня воли и желания сделать что-то великое помогло мне добиться успеха и стать первым мексиканским чемпионом мира в тяжёлом весе», – приводит слова Руиса BoxingScene.
Напомним, британец сенсационно уступил Руису в поединке, который проходил 1 июня в Нью-Йорке (США). В итоге Джошуа лишился трёх поясов. Теперь соперники 7 декабря проведут бой-реванш в Саудовской Аравии.
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