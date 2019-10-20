В Сыктывкаре сожгли партию контрафактных футболок с изображением Хабиба

Жителя Сыктывкара оштрафовали за продажу контрафактных футболок с изображением Хабиба Нурмагомедова, незаконный товар сожгли, сообщает Telegram-канал «Mash».



Отмечается, что предприниматель арендовал киоск, в котором продавал футболки с различными принтами. Однако особым спросом пользовались те, на которых был изображён чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. После проверки владелец бизнеса был обвинён в нарушении авторских прав. Сумма ущерба не называется.



Последний поединок Нурмагомедов провёл 7 сентября, когда на турнире UFC в Абу-Даби победил американского бойца Дастина Порье. Он применил удушающий приём в третьем раунде и защитил чемпионский титул организации в лёгком весе. На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.