Багаутинов раскритиковал судей скандального боя с казахстанцем Жумагуловым

Российский боец MMA Али Багаутинов подверг критике работу судей на его бое с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым на турнире Fight Night Global 95.
«Друзья, если оставить эмоции на второй план, что мы имеем? Я не согласен с решением судей, как тот же Абдулманап и любой мало-мальски разбирающийся в ММА. В любом случае то, что случилось, благо для меня. Каждый показал своё истинное лицо. Но жизнь на этом не заканчивается, впереди много интересных планов. К Жалгасу у меня претензий нет, потому что его вины в случившемся тоже нет. Претензии у меня могут быть только к судейству — они показали свою полную некомпетентность, и к организации. Беру паузу, чтоб подумать и решить ряд важных для себя вопросов. Будем разбираться! Всем салам алейкум! До новых встреч», — написал Багаутинов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, поединок завершился победой Жумагулова, которая досталась ему раздельным решением судей. Багаутинов попытался обжаловать этот вердикт, но это только привело к конфликту между командами спортсменов.
- 21 октября 2019
-
00:02
- 20 октября 2019
-
23:09
-
21:51
-
20:35
-
20:05
-
19:02
-
18:18
-
17:31
-
16:59
-
15:59
-
14:56
-
13:24
-
12:56
-
11:37
-
10:15
-
09:05
-
00:37
-
00:14
- 19 октября 2019
-
23:41
-
22:59
-
22:49
-
21:50
-
21:13
-
20:43
-
20:09
-
19:45
-
19:38
-
18:45
-
17:41
-
17:16
-
17:02
-
16:34
-
15:13
-
14:23
-
13:40