Багаутинов раскритиковал судей скандального боя с казахстанцем Жумагуловым

Российский боец MMA Али Багаутинов подверг критике работу судей на его бое с казахстанцем Жалгасом Жумагуловым на турнире Fight Night Global 95.



«Друзья, если оставить эмоции на второй план, что мы имеем? Я не согласен с решением судей, как тот же Абдулманап и любой мало-мальски разбирающийся в ММА. В любом случае то, что случилось, благо для меня. Каждый показал своё истинное лицо. Но жизнь на этом не заканчивается, впереди много интересных планов. К Жалгасу у меня претензий нет, потому что его вины в случившемся тоже нет. Претензии у меня могут быть только к судейству — они показали свою полную некомпетентность, и к организации. Беру паузу, чтоб подумать и решить ряд важных для себя вопросов. Будем разбираться! Всем салам алейкум! До новых встреч», — написал Багаутинов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, поединок завершился победой Жумагулова, которая досталась ему раздельным решением судей. Багаутинов попытался обжаловать этот вердикт, но это только привело к конфликту между командами спортсменов.