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Бетербиев поблагодарил Гвоздика за бой

Бетербиев поблагодарил Гвоздика за бой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Артур Бетербиев, выступающий в полутяжёлом весе, поблагодарил украинца Александра Гвоздика за бой, который состоялся ранним утром 19 октября мск. Бетербиев, который до боя владел поясом IBF, нокаутировал Гвоздика и отобрал у него чемпионский титул по версии WBC.

Бетербиев выложил в «Инстаграме» фотографию с боя и оставил к ней подпись со словами благодарности Гвоздику.

«Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, и ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил всё на этот бой, для меня было честью провести этот бой с тобой!» — подписал фотографию Бетербиев.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Бетербиева.

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