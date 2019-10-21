Бетербиев поблагодарил Гвоздика за бой
Российский боксёр Артур Бетербиев, выступающий в полутяжёлом весе, поблагодарил украинца Александра Гвоздика за бой, который состоялся ранним утром 19 октября мск. Бетербиев, который до боя владел поясом IBF, нокаутировал Гвоздика и отобрал у него чемпионский титул по версии WBC.
Бетербиев выложил в «Инстаграме» фотографию с боя и оставил к ней подпись со словами благодарности Гвоздику.
«Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, и ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил всё на этот бой, для меня было честью провести этот бой с тобой!» — подписал фотографию Бетербиев.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Бетербиева.
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