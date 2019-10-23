Макгрегор признал, что планирует реванш с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, признался, что хотел бы ещё раз встретиться в октагоне с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе.
Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном поединке в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде.
«Многие переоценивают его навыки ведения борьбы, но недооценивают его удары. На это мы обратим внимание во время подготовки к реваншу.
Я победил его тогда в третьем раунде, но было поздно. Мне нужно во многом прибавить, чтобы его победить.
Я несколько раз пересматривал поединок, анализировал его, думал, в чём мы просчитались в тренировочном лагере, что пошло не так в бою. Рано или поздно мы вернёмся к этому вопросу», — сказал Макгрегор на пресс-конференции в Киеве.
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