Коробов поборется за титул чемпиона мира, его соперником будет Юбэнк-младший

Бывший претендент на титул в среднем весе Матвей Коробов поборется за звание чемпиона мира во втором среднем весе, сообщает BoxingScene. 7 декабря 2019 года россиянин выступит на вечере бокса в Нью-Йорке. Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира и бывший участник Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Крис Юбэнк-младший. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBA.

Коробов в прошлом дважды выходил на титульные бои. В 2014 году он неожиданно уступил Энди Ли и потерял возможность стать чемпионом мира, а в 2018 году он вышел на встречу с Джермаллом Чарло и проиграл тому в близком бою. В минувшей встрече Матвей бился с Иммануэлем Алимом и свёл тот бой к ничьей.