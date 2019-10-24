Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес

2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса. Менее чем за две недели до боя Атлетическая комиссия штата Невада назначила его рефери и судей.
Так, третьим в ринге будет Расселл Мора, сообщает BoxingScene. Прежде он не обслуживал ни один из поединков Альвареса в Лас-Вегасе. Но однажды он поработал на бое Канело в Мексике, это случилось в 2009 году.
Что касается судей, то ими будут Джулия Ледерман, Дейв Моретти и Дон Трелла. Отметим, что Моретти единственный судья, который отдал победу Геннадию Головкину в его первом бою с Саулем Альваресом. Также Моретти судил схватку Канело с Мейвезером, тогда он также отдал предпочтение сопернику Сауля. Что касается Треллы, то он в первом бою Альвареса с Головкиным насчитал ничью.
Отметим, что Сергей Ковалёв боксировал в Лас-Вегасе трижды и в двух случаях проиграл.
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