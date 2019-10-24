Гаджиев: то, что произошло на пресс-конференции Макгрегора, — позор
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал слова, сказанные экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором на пресс-конференции в Москве о дагестанском народе.
«Выезжаем к Конору! Ну а если серьёзно, то я считаю, что то, что произошло сегодня на пресс-конференции Макгрегора в Москве, это позор. Позор для Конора и для всех находящихся в зале, в присутствии которых ирландец в лице дагестанцев оскорблял весь российский народ.
В зале никто не решился дать ему леща, но в другом месте это точно произойдёт, ибо он уже давно не трештокер, он грязнуля», — написал Камил Гаджиев в своём инстаграм-аккаунте.
Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте Камила Гаджиева.
Макгрегор: Хабиб — трус и не дерётся за Россию. Где его флаг?
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