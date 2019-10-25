Ковалёв: бой с Альваресом тяжелее, чем с Уордом. Андре ненастоящий боксёр

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от поединка с Саулем Альваресом, отметив, что этот бой для него даже опаснее, чем дуэль с Андре Уордом. Напомним, с последним россиянин бился дважды и в обоих случаях уступил.

«Я понимаю, что многие люди считают меня аутсайдером, но ринг покажет, кто есть кто. Моя работа заключается в том, чтобы подойти к поединку в лучшей форме. Понимаю, что этот бой будет опасным для меня и моей карьеры. Но я не могу отказать, когда меня вызывают, я тренируюсь ради побед. Альварес — лучший в мире бокса, и это самый большой вызов в карьере. Я должен быть готов.

Конечно, этот бой тяжелее, чем встреча с Уордом. Андре — грязный боец, он ненастоящий боксёр», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.