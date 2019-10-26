Баффер: Майк Тайсон нокаутировал бы Тайсона Фьюри
Знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер поделился мыслями о том, кто бы победил в поединке между Майком Тайсоном и Тайсоном Фьюри.
«Тайсон против Фьюри? Интересный был бы бой. Если бы на ринг вышел 22-летний Майк Тайсон, он мог бы победить любого соперника. У них огромная разница в габаритах с Фьюри, но Майк всегда наносил много ударов. Он мог наносить по 50 или 60 ударов за раунд. При этом Тайсон наносил много силовых ударов, не только джебов.
Высоким боксёрам трудно драться с теми, кто ниже. Многие просто не понимают, как правильно бить сверху вниз. Энди Руис наглядно показал это в поединке с Энтони Джошуа. Думаю, Майк Тайсон нокаутировал бы Фьюри», — приводит слова Майкла Баффера Daily Star.
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