Руки-Базуки объяснил, почему проиграл Монголу

Блогер Кирилл Терёшин, известный под кличкой Руки-Базуки, рассказал, почему потерпел поражение в поединке с Олегом Монголом, который победил соперника в сражении по альтернативным правилам MMA.

Терёшин в прошлом прославился за счёт того, что выкладывал в соцсети «ВКонтакте» и в «Инстаграме» результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до объёма в 60 сантиметров, что привело к бешеной популярности, а также к участию Кирилла во многих передачах на федеральных каналах.

«В первую очередь я делал это для своей аудитории. Все просили: Кирилл, выйди хоть раз с кем-то на бой. Я выполнил мечту подписчиков, всех подписчиков я уважаю, я не побоялся, приехал на чужую родину один.

Сам я не боец и никогда не занимался боями, я не готовился даже к бою с Монголом, мне было очень тяжело 6 кг руками поднимать (вам этого не понять). К тому же мой иммунитет понижен (организм овоща), температура (37,5), но я всё отложил и приехал. Не побоялся и вышел в клетку.

Так что, ребят, не говорите гоп, пока не перепрыгнешь. И да, мужчина тот, кто может обеспечить семью. Я работаю, зарабатываю бабки, а не вафли жую, как многие», — написал блогер в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с боя.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Терёшина.