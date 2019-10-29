Красавица из UFC объяснила, зачем показывает откровенные фото в «Инстаграме»

29-летняя Александра Албу, выступающая в UFC, рассказала, зачем регулярно публикует в «Инстаграме» откровенные фото. По словам Албу, она вообще не считает, что снимки, которые она показывает, — откровенные.
«Я не считаю свои фото откровенными. Например, фото в купальнике — мне кажется, это совсем не откровенно. Все на пляже ходят в купальниках.
Вообще, так я показываю свою форму. Я тренер. Мои ученики видят, что тренер хорошо выглядит, занимается спортом. Они берут с меня пример.
Я не задаюсь вопросом, для чего бойцу публиковать такие фотографии. Мне нравятся — я выкладываю», — цитирует Албу «Лента.ру».
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Албу.
Другие фото также можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Напомним, ранее Албу ответила болельщику, который обрадовался, что ей разбили лицо.
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