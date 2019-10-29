Ковалёв показал общее фото со сборов национальной команды 16-летней давности
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв выложил на своей странице в «Инстаграме» фото более чем 15-летней давности. На ней изображена национальная команда России по боксу на тренировочных сборах в Кисловодске.
«Случайно увидел на просторах Инстаграма фото 2002 или 2003 года. Вот это были мы молодыми. Сборы в Кисловодске», — написал Ковалёв.
Соответствующее фото можно увидеть на официальной странице боксёра в «Инстаграме».
Отметим, на снимке узнаваем не только Ковалёв, но и олимпийские чемпионы Рахим Чахкиев и Гайдарбек Гайдарбеков, а также бронзовый призёр Олимпийских игр Георгий Балакшин. Напомним, Сергей Ковалёв покинул ряды сборной в 2008 году, а уже в 2009-м дебютировал в профессионалах.
Читайте также
- 29 октября 2019
-
22:47
-
22:39
-
21:00
-
19:48
-
18:44
-
17:59
-
17:15
-
16:52
-
16:12
-
15:02
-
14:45
-
13:29
-
12:28
-
11:34
-
11:08
-
10:33
-
10:24
-
09:15
-
00:44
- 28 октября 2019
-
23:42
-
22:35
-
21:46
-
20:47
-
19:35
-
18:22
-
17:13
-
16:08
-
15:19
-
14:12
-
13:15
-
12:12
-
11:51
-
11:00
-
10:34
-
09:46
Партнерский контент