Ковалёв показал общее фото со сборов национальной команды 16-летней давности

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв выложил на своей странице в «Инстаграме» фото более чем 15-летней давности. На ней изображена национальная команда России по боксу на тренировочных сборах в Кисловодске.

«Случайно увидел на просторах Инстаграма фото 2002 или 2003 года. Вот это были мы молодыми. Сборы в Кисловодске», — написал Ковалёв.

Соответствующее фото можно увидеть на официальной странице боксёра в «Инстаграме».

Отметим, на снимке узнаваем не только Ковалёв, но и олимпийские чемпионы Рахим Чахкиев и Гайдарбек Гайдарбеков, а также бронзовый призёр Олимпийских игр Георгий Балакшин. Напомним, Сергей Ковалёв покинул ряды сборной в 2008 году, а уже в 2009-м дебютировал в профессионалах.