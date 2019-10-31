Рябинский: Ковалёву есть чем побеждать Канело, помимо преимущества в габаритах

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мыслями о грядущем противостоянии обладателя титула по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.
«Тут мои симпатии целиком на стороне Сергея. Мы все знаем его путь в боксе, и я считаю, что Ковалёву есть чем побеждать Канело, помимо преимущества в габаритах. Но Альварес тоже очень сильный боксёр, у него хорошая команда, они выбрали именно этот бой за титул в полутяжёлом весе. Поединок покажет, на что они рассчитывали или, может быть, в чем они просчитались. А Дмитрий Бивол, конечно, будет ждать победителя этого боя, чтобы встретиться с ним в объединительном поединке», — приводят слова Рябинского «Известия».
Сергей Ковалёв и Сауль Альварес встретятся 2 ноября в Лас-Вегасе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Ковалёв vs Альварес.
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