Украинскую звезду реалити-шоу быстро нокаутировали на турнире по MMA. Видео

Польский боец смешанных единоборств Камил Хассан, известный под прозвищем Хасси, нокаутировал представителя Украины Олега Ряшенцева на турнире Fame MMA 5, который прошёл в польском городе Гданьске. Хассан отправил соперника в нокаут в первом раунде ударом ногой в голову.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Streetfight Bancho.
Ряшенцев — звезда польского реалити-шоу Big Brother, работает фитнес-тренером. Он проживает в Польше, куда переехал из украинского города Запорожья. И для него, и для Хассана этот бой стал дебютным в смешанных единоборствах.
Ранее в интернете появилось видео, как 212-килограммовый российский боец дебютировал в MMA с нокаута за 20 секунд.
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