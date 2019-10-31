Ковалёв и Альварес провели дуэль взглядов. Видео

Российский боксёр Сергей Ковалёв, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, и мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира в среднем весе по версии трёх организаций, провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 2 ноября.

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Последним соперником Ковалёва был британец Энтони Ярд, которого он победил в августе 2019 года. Альварес в мае 2019 года победил американца Дэниела Джейкобса.

На счету Альвареса 55 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 52 победы и потерпел одно поражение, а ещё два боя завершились вничью. У Ковалёва 34 победы, 3 поражения и одна ничья.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Ковалёв — Альварес.

Бивол дал совет Ковалёву перед боем с Альваресом