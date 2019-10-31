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Альварес: Ковалёв является лучшим в полутяжёлом весе

Альварес: Ковалёв является лучшим в полутяжёлом весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии трёх организаций мексиканец Сауль Альварес рассказал о причинах, по которым он выбрал Сергея Ковалёва в соперники. Ковалёв является чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO.

«Хочется поблагодарить всех людей, которые поддерживают меня на протяжении моей карьеры. Я готов творить историю. И я полностью готов к великолепному поединку против Сергея Ковалёва.

Ковалёв является лучшим в полутяжёлом весе, это причина, по которой мы выбрали его в соперники. Мы идём к тому, чтобы написать историю, сражаясь с одним из лучших боксёров в мире. Мне комфортно в полутяжёлой весовой категории. Сейчас всё хорошо, но посмотрим, как всё пройдёт в субботу на ринге», — приводит слова Сауля Альвареса Boxing News 24.

Поединок Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва пройдёт 2 ноября в Лас-Вегасе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Сергей Ковалёв — Сауль Альварес.

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