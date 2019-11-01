Опубликован постер боя Поветкин — Хантер

7 декабря в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энди Руис и экс-чемпион мира Энтони Джошуа.

В андеркарде этого боя выступит бывший чемпион мира по версии WBA Regular Александр Поветкин, его соперником станет американец Майкл Хантер. Эта встреча подтверждена официально. Более того, стриминговая платформа DAZN, которая займётся организацией трансляции вечера бокса, опубликовала официальный постер к этому противостоянию.

Соответствующее фото можно посмотреть на официальной странице DAZN USA в «Твиттере».

Напомним, Александр Поветкин в предыдущем поединке победил Хьюи Фьюри.