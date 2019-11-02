Фьюри уверен, что его соперник в рестлинге побил бы Вл. Кличко

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился эмоциями от дебюта в рестлинге. В организации WWE Фьюри провёл бой с известным рестлером Брауном Строуменом. Победу в шоу одержал британский боксёр.

«Это удивительный опыт! Теперь я испытываю боли в спине и плечах. Мы наносили друг другу настоящие удары. Строумэн и Владимир Кличко? Строумэн — настоящий зверь, он намного сильнее и агрессивнее. Уверен, он бы побил Кличко», — сказал Фьюри в интервью iFL TV.

Несмотря на успешный дебют в рестлинге, Фьюри не планирует уходить из бокса. Более того, британский боксёр подтвердил, что 22 февраля 2020 года проведёт долгожданный бой-реванш с Деонтеем Уайлдером. Первый поединок боксёров завершился вничью.