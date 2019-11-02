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Алоян поборется за золотой титул WBA с Батистой 10 декабря

Алоян поборется за золотой титул WBA с Батистой 10 декабря
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Михаил Алоян в своём «инстаграме» сообщил, что проведёт следующий бой 10 декабря. Соперником россиянина станет представитель Панамы Ронал Батиста, поединок будет проходить в Кемерово. Соперники оспорят золотой титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг.

В последний раз россиянин выходил на ринг в октябре 2018 года. Тогда он уступил Золани Тете из ЮАР в четвертьфинале Всемирной боксёрской серии (WBSS).

В профессионалах бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года одержал четыре победы. Что касается Батисты, то он выиграл 13 боёв и потерпел одно поражение.

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