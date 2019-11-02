Алоян поборется за золотой титул WBA с Батистой 10 декабря
Российский боксёр Михаил Алоян в своём «инстаграме» сообщил, что проведёт следующий бой 10 декабря. Соперником россиянина станет представитель Панамы Ронал Батиста, поединок будет проходить в Кемерово. Соперники оспорят золотой титул Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 52,16 кг.
В последний раз россиянин выходил на ринг в октябре 2018 года. Тогда он уступил Золани Тете из ЮАР в четвертьфинале Всемирной боксёрской серии (WBSS).
В профессионалах бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года одержал четыре победы. Что касается Батисты, то он выиграл 13 боёв и потерпел одно поражение.
- 2 ноября 2019
-
19:31
-
18:35
-
18:19
-
17:35
-
16:49
-
15:19
-
14:30
-
14:00
-
13:01
-
12:07
-
11:33
-
09:49
-
08:26
-
07:42
-
04:11
-
02:48
-
00:21
- 1 ноября 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:13
-
20:33
-
19:43
-
19:37
-
18:47
-
17:34
-
17:12
-
16:08
-
15:10
-
14:16
-
13:41
-
12:51
-
11:36
-
11:17
-
11:00
-
10:32
Партнерский контент