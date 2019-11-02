Мазуров: Альварес отобьёт Ковалёву корпус

Комментатор «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Роман Мазуров поделился ожиданиями от титульного поединка по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв — Сауль Альварес. Бой будет проходить 3 ноября в Лас-Вегасе (США).
«У Сергея будет преимущество в антропометрии — длина рычагов, размах рук и так далее. Но Альваресу не впервой работать с такими ребятами. С тем же Джейкобсом Сауль особых проблем не испытал. Ковалёв не зря носит прозвище Крашер, так как его кулаки вдавили в канвас много соперников. Некоторые говорят, что он один раз попадёт в Альвареса — и тот ляжет. Нет, не ляжет, потому что Сауль выдержал две бомбардировки Геннадия Головкина. Так что не думаю, что мощь Сергея Ковалёва как-то испугает Альвареса, который очень подвижный и техничный.
Бои с Головкиным показали, что он умеет работать не только в атаку, но и великолепно действует вторым номером, что делает его бойцом разносторонним. Плюс Сауль обладает страшной нокаутирующей мощью и великолепно работает по туловищу. И мы все знаем, что Ковалёва в этом направлении можно просадить функционально. У Сергея действительно бывают проблемы с функционалом и не всегда он готов работать всю дистанцию в одном темпе. Хотя с Альваресом были определённые сложности, но в целом бой прошёл достаточно ровно. Но, при всём уважении к Элейдеру, Канело — это немножко другой уровень.
Думаю, мексиканец сразу пойдёт вперёд, будет бить по туловищу, в результате чего сразу отобьёт корпус Сергею и в дальнейшем одержит победу. Считаю, бой пройдёт именно в таком ключе и фаворит в этом бою Сауль Альварес», — цитирует Мазурова Metaratings.ru.
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