После 10 раундов Ковалёв проигрывал Альваресу на карточках двух судей

Ранним утром 3 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились Сауль Альварес и Сергей Ковалёв. Мексиканец одержал победу нокаутом в одиннадцатом раунде.

Визуально казалось, что после десяти раундов Канело вёл в счёте с большим преимуществом, но официальные судейские записки говорят о другом. После десяти раундов Сауль лидировал на карточках двух судей — дважды по 96:94, ещё один боковой считал поединок равным — 95:95, сообщает BoxingScene.

Напомним, благодаря победе над Ковалёвым мексиканец стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе и таким образом завоевал титул в четвёртой весовой категории. А Ковалёв потерпел уже четвёртое поражение в профессиональной карьере.