После 10 раундов Ковалёв проигрывал Альваресу на карточках двух судей

Ранним утром 3 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились Сауль Альварес и Сергей Ковалёв. Мексиканец одержал победу нокаутом в одиннадцатом раунде.
Визуально казалось, что после десяти раундов Канело вёл в счёте с большим преимуществом, но официальные судейские записки говорят о другом. После десяти раундов Сауль лидировал на карточках двух судей — дважды по 96:94, ещё один боковой считал поединок равным — 95:95, сообщает BoxingScene.
Напомним, благодаря победе над Ковалёвым мексиканец стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе и таким образом завоевал титул в четвёртой весовой категории. А Ковалёв потерпел уже четвёртое поражение в профессиональной карьере.
- 3 ноября 2019
-
10:19
-
10:05
-
09:52
-
09:02
-
08:19
-
07:57
-
04:32
- 2 ноября 2019
-
23:36
-
22:41
-
21:57
-
21:31
-
20:35
-
19:31
-
18:35
-
18:19
-
17:35
-
16:49
-
15:19
-
14:30
-
14:00
-
13:01
-
12:07
-
11:33
-
09:49
-
08:26
-
07:42
-
04:11
-
02:48
-
00:21
- 1 ноября 2019
-
23:32
-
22:47
-
21:13
-
20:33
-
19:43
-
19:37